Гоа, Индия, , 23:47 — REGNUM Авиарейс «Уральских авиалиний» вернёт 88 российских граждан на родину из Индии. Об этом 23 мая сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

В настоящее время завершилась посадка на авиарейс U6−3618 в аэропорту Гоа. Самолёт доставит российских граждан в Ростов-на-Дону, Екатеринбург и в Уфу. Всего на борту самолёта находятся 88 пассажиров, в том числе десять несовершеннолетних.

Прибытие самолёта в аэропорт «Платов» Ростова-на-Дону ожидается ночью, в 03:15 мск 24 мая. Сюда будут доставлены 44 пассажира. В Уфе самолёт совершит посадку в 09:15 по местному времени, здесь высадится 41 пассажир. И в аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге будут доставлены три человека, здесь самолёт приземлится в 12:20 по местному времени.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с апреля для вывоза граждан РФ из-за рубежа было выполнено более 100 авиарейсов.

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