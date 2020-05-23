Петрозаводск, , 23:43 — REGNUM Власти Карелии дали разрешения туристическим базам в некоторых районах республики начать прием гостей на срок не менее одного месяца при условии размещения в отдельно стоящих коттеджах или гостевых домах. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба главы республики.

В сообщении сказано, что прием гостей на турбазах возможен в северных и центральных районах Карелии уже с 1 июня. Речь идет о тех районах, где практически нет случаев COVID-19.

При этом клиенты должны быть размещены в отдельно стоящих коттеджах или гостевых домах или в зданиях с отдельными входами.

Владельцам и администрации турбаз предписано отказаться от шведского стола и организовать питание гостей на открытом воздухе или доставлять еду в номера.