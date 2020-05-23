Никосия, , 23:27 — REGNUM Ни одного нового случая заражения коронавирусом не было выявлено за прошедшие сутки на Кипре. Об этом 23 мая сообщил министр здравоохранения островного государства Константинос Иоанну в своём Twitter.

Глава минздрава отметил, что впервые на территории островного государства за сутки не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией с 9 марта, когда были подтверждены первые два случая заражения опасной инфекцией.

По словам Иоанну, такой результат был достигнут в результате усилий, приложенных всеми. В дальнейшем, заявил глава минздрава, потребуется действовать с такой же решительностью.

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом на Кипре составляет 927, за сутки было проведено 2414 тестов на коронавирусную инфекцию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Кипра назвало дату начала восстановления международного авиасообщения.

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