Кейптаун, , 23:14 — REGNUM Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в ЮАР за сутки увеличилось до 21 343, 23 мая сообщил минздрав африканской страны.

Согласно сообщению министра здравоохранения ЮАР Звели Мхизе в «Твиттере», также за сутки погибли десять пациентов с COVID-19, общее число смертей с начала эпидемии составило 407.

С начала эпидемии в ЮАР проведено уже более 560 тыс. тестирований на SARS-CoV-2, более 10 тыс. человек прошли лечение от заболевания.

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