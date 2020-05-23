Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Американский предприниматель и генеральный директор компании Tesla Илон Маск признался, что ему нравится звучание русского языка. Соответствующую запись он сделал на своей странице в социальной сети Twitter.

Таким образом Маск прокомментировал фотографию одного из русскоязычного пользователя, на которой было изображено пшеничное поле. Фотография была подписана вопросом: «Как тебе такое, Илон Маск?».

«Мне очень нравится звучание русского языка», — ответил ему основатель Tesla.

Затем один из пользователей соцсети, комментируя твит Маска, написал, что «это он еще не слышал наш слэнг», на что американский предприниматель ответил: «Когда рак на горе свистнет».

Напомним, это не первое опубликованное Илоном Маском сообщение в Twitter на русском языке. Ранее основатель компании Tesla перешёл на русский язык, чтобы ответить на критику бывшего американского министра труда Роберта Райха в социальной сети.

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