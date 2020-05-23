Исламабад, , 22:44 — REGNUM Расследование причин авиакатастрофы в районе аэропорта города Карачи (провинция Синд, Пакистан), произошедшей накануне, 22 мая, продлится примерно три месяца, сообщил 23 мая пакистанский министр авиации Гулам Сарвар Хан.

Чиновник заявил, что люди будут проинформированы обо всех выводах расследования. Комиссия по расследованию уже работает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате крушения пассажирского лайнера в Карачи погибли 97 человек — все эти люди находились на борту, ещё двое выжили. Рассматривается несколько версий расследования, в том числе столкновение со стаей птиц, а также техническая неисправность.

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