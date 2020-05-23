Аддис-Абеба, , 22:35 — REGNUM Число выявленных случаев COVID-19 в странах Африки за сутки возросло примерно на 4000 и составляет 104 279, 23 мая сообщает Africa CDC.

По информации Африканских центров контроля заболеваний, к настоящему моменту на континенте от COVID-19 погибли 3185 человек, прошли лечение и выздоровели — 41 717.

Максимальное число выявленных случаев среди стран континента — в ЮАР (20 125). Больше всего погибших от COVID-19 — в Египте (707).

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