Анкара, , 22:35 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось в Турции за последние сутки на 1186, сообщил 23 мая министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

Кроме того, он сообщил, что в стране от COVID-19 за тот же период умерли 32 человека.

«Сегодня выявлены 1186 новых случаев, всего заразившихся — 155 686. Мы потеряли сегодня 32 пациента, всего умерших — 4308. Вылечился сегодня 1491 пациент, всего — 117 602», — написал Коджа.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным ВОЗ, во всем мире выявлено более 4,9 млн случаев заражения коронавирусом, а умерли от вызванных им заболеваний свыше 327 тыс. человек.

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