Балтимор, США, , 23:06 — REGNUM Американские учёные установили, что распространенный и дешёвый препарат «Празозин», относящийся к группе альфа-адреноблокаторов, может снизить риск смерти от наиболее серьезного осложнения коронавирусной инфекции — цитокинового шторма. Об этом сообщает пресс-служба Центра медицинских исследований имени Джона Хопкинса.

Отмечается, что «Празозин» расширяет кровеносные сосуды, но может также воздействовать на чрезмерный воспалительный процесс, который чаще поражает пожилых людей больных COVID-19, и становится причиной их смерти. В опытах на мышах было установлено, что препарат блокирует катехоламины (гормоны, вырабатываемые надпочечниками во время стресса), снижает уровень цитокинов и повышает выживаемость после воздействия веществ, запускающих цитокиновые штормовые реакции, сходные с теми, которые наблюдаются при COVID-19.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в Японии ведущие иммунологи описали молекулярный механизм наиболее опасного осложнения новой коронавирусной инфекции — цитокинового шторма, а также предположили, что наиболее эффективным препаратом против цитокинового шторма является «Тоцилизумаб».

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