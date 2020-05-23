Женева, Швейцария, , 23:45 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 5 103 006, зарегистрировано 333 401 смерть. Об этом 23 мая сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире было выявлено 109 536 новых случаев инфицирования, скончались от COVID-19 5663 человек.

Наибольшее количество жертв COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в США — 1396 человек, в Бразилии — 1188, в Испании — 688, Мексике — 420 и в Великобритании — 351.

С начала пандемии список стран по числу летальных исходов в результате заражения инфекцией возглавили США — 92 923 человек, Великобритания — 36 393, Италия — 32 616, Испания — 28 628, Франция — 28 238 и Бразилия — 20 047.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые обнаруженная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что во всём мире сохраняется риск второй волны коронавирусной инфекции.

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