Мадрид, , 21:53 — REGNUM На территории Испании за последние сутки 48 человек скончались от COVID-19, сообщает 23 мая El Mundo со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

С учётом этих данных, общее число жертв эпидемии коронавируса составляет в Испании 28 678 человек.

Кроме того, за последние 24 часа в стране был выявлен 361 новый случай заражения коронавирусом, после чего количество заразившихся достигло в Испании 235 290 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Испания вместе с США, Италией, Францией и Британией состоит в первой пятёрке стран мира с наибольшим числом зараженных коронавирусом и числом жертв эпидемии.

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