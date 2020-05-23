Киев, , 23:05 — REGNUM В Киеве приступили ко второму этапу ослабления ограничительных мер, принятых из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, в рамках которого возобновлена работа наземного пассажирского транспорта. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«Киев с сегодняшнего дня возобновляет работу наземного пассажирского транспорта», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, автобусы, троллейбусы и маршрутные такси начали осуществлять перевозки с 23 мая, в общественном транспорте необходимо соблюдать эпидемиологические требования и пользоваться индивидуальными средствами защиты.

В ведомстве также сообщили, что столичное метро для пассажиров планируется открыть с 25 мая.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга заявил, что заражаемость коронавирусом в столице Украины не позволяет открыть метро.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, за минувшие сутки на Украине число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 432 и составило 20 580 случаев. По последним данным, за указанный период от последствий COVID-19 скончались 17 человек, 344 пациента выздоровели. Всего зафиксировано 6929 выздоровевших и 605 летальных исходов.

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