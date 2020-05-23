Берлин, , 21:46 — REGNUM Полиция Берлина арестовала 60 участников протестов и массовых беспорядков на акциях против ограничений из-за коронавируса, 23 мая сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что демонстранты не только нарушали запреты, введенные из-за коронавируса — некоторые нападали на сотрудников полиции. Двое полицейских получили легкие ранения.

В настоящий момент в Германии уже ослаблены меры, введенные из-за эпидемии коронавируса, однако продолжают действовать запреты массовых собраний и ряд других норм.

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