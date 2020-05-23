Москва, , 21:21 — REGNUM Поздравление с праздником Ураза-байрам опубликовал 23 мая председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин на сайте Совета муфтиев России.

Муфтий Равиль Гайнутдин «Сегодня наступил поистине благословенный праздник — Ид аль-Фитр — праздник разговения (Ураза-байрам), ознаменовавший собой окончание поста в месяц Рамадан. В этот день верующие всего мира испытывают огромную радость и воодушевление. Радость от того, что мы снова имели возможность выполнить божественное предписание нашего Творца — Создателя всего сущего».

В своём обращении муфтий отметил, что пандемия «внесла значительные изменения в привычный нам ход течения месяца Рамадан». Он отметил, что беда не разобщила, а сплотила мусульман.

Муфтий Равиль Гайнутдин «Дороги соотечественники, единоверцы, братья и сёстры! От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России сердечно поздравляю вас с благословенным праздником — Ид аль-Фитр — праздником разговения (Ураза-байрам)».

Напомним, в месяц Рамадан мусульмане соблюдают пост. В этом году Ураза-байрам празднуется с вечера 23 мая до вечера 24 мая — в первый день месяца Шавваль.

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