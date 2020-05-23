Мадрид, , 20:46 — REGNUM Суточное число жертв COVID-19 в Испании составило 48, с начала эпидемии в стране погибли 28 678 человек, 23 мая сообщает агентство Reuters.

Согласно официальному отчету, подтвержденное в Испании число случаев COVID-19 за сутки возросло с 234 824 до 235 290.

В настоящий момент в Испании уже значительно ослаблены карантинные ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. Ожидается, что с июля страна сможет принимать иностранных туристов.

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