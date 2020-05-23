Воронеж, , 20:33 — REGNUM Новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом подтверждён в Воронежской области, это следует из информации, опубликованной региональным оперативным штабом вечером 23 мая.

На вечер 22 мая в статистике значилось 16 летальных случаев у пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. На вечер 23 мая сообщается уже о 17 умерших пациентах.

Всего на вечер 23 мая в Воронежской области подтверждено 1 тыс. 419 случаев заражения коронавирусом, 57 — за последние сутки. Выздоровели 982 пациента.