Санкт-Петербург, , 20:23 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказал глубокие соболезнования родственникам, коллегам и друзьям заведующей 1-м кардиологическим отделением Городской больницы №26 Галины Литвиновой, скончавшейся от последствий коронавирусной инфекции.

Напомним, Галина Литвинова умерла 22 мая, о ее смерти сообщили коллеги на странице больницы №26 в соцсети.

Как сообщили в Смольном, с 1993 года Литвинова работала в этой больнице врачом-кардиологом, помогла тысячам больных.

«Она пользовалась огромным уважением у коллег и пациентов, находила особый подход к каждому больному», — заявил Александр Беглов.

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По неофициальным данным, которые собирают общественные активисты и СМИ, Галина Литвинова стала 22-м медицинским работником Санкт-Петербурга, умершим от COVID-19.