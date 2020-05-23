Москва, , 20:12 — REGNUM Житель Перми Даниил Шестаков, ставший фигурантом уголовного дела о публикации фотографии генерала Андрея Власова в рядах онлайн шествия «Бессмертного полка» 9 мая 2020 года, ранее уже привлекался к угловой ответственности.

«Шестаков ранее привлекался уголовной ответственности за угрозу убийством собственного деда, также был факт избиения близкого родственника — матери», — цитирует агентство Интерфакс слова своего источника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении двух жителей Поволжья, подозреваемых в публикации фотографий Адольфа Гитлера и генерала Андрея Власова на сайте «Банк памяти».

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По версии следствия, не позднее 4 мая житель Казани Мухаммед Эль-Айюби разместил в «Банке памяти» фотографию Гитлера и сопроводил фото подписью «Гилтер Адик».

Также следователи установили, что житель Перми Даниил Шестаков не позднее 5 мая разместил на том же сайте фото советского военачальника Андрея Власова, в ходе Великой Отечественной войны перешедшего на сторону гитлеровской Германии.

Уголовные дела возбуждены по статье о реабилитации нацизма (ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).

Следователи СК России провели допросы подозреваемых и обыски по местам их жительства.