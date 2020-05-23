Москва, , 20:04 — REGNUM 23 мая по инициативе выпускников Всероссийской форумной кампании 2019 года начался Молодежный онлайн-форум «Zавтра» (zavtraforum.ru).

Гостями форума стали генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев и проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.

Мероприятие открыла дискуссия на тему: «Как не прокарантинить свою жизнь и остаться сбалансированным Zавтра?»

«Ребята, организовавшие этот форум, поразили меня своей активностью и неравнодушием, нашли спикеров, сами выступили модераторами. Вы взяли на себя серьезную задачу и качественно ее решили. Мне кажется, это лучший пример социального лифта. Мир — штука изменчивая, нужно быть готовым к любым изменениям. Конечно, всем нам не хватает реального общения, хочется на таких форумах пожать руки коллегам, посмотреть в горящие глаза, пообщаться. Всё это обязательно будет», — отметил в своем вступительном слове Алексей Комиссаров.

Александр Бугаев считает, что главное в сложившейся кризисной ситуации не потерять себя: «Любые кризисы заканчиваются, закончится и этот. Происходящие события всех нас заставляют очень сильно меняться. Сегодня мы видим результат интересного эксперимента, когда руками самих участников форумов создается новый формат онлайн-форума. На мой взгляд, получилось здорово».

По словам Марии Афониной, форум проводится в удачное время: «Любое время — это возможность для раскрытия своих сильных сторон, для понимания своего потенциала. Сама жизнь дала нам возможность остановиться, побыть со своей семьей, заняться самообразованием. В тематике форума меня очень вдохновляет то, что ребята поднимают такую важную и сложную тему, как жизненный баланс».

Участники встречи обсудили, как изменился их ритм жизни, поделились способами сохранения жизненного баланса в условиях самоизоляции и полученными инсайтами по итогам этого периода.

Спикеры рассказали, что несмотря на то, что объёмы работы даже выросли, им удаётся гораздо больше времени проводить со своими родными и близкими. Они также отметили, что теперь не тратят время на переезды, а деловые встречи стали более лаконичными.

Участники дискуссии поделились, что нового удалось узнать, чему научиться в свободное время на самоизоляции. Например, Алексей Комиссаров начал осваивать слепой метод печати. Мария Афонина тестирует сразу несколько новых техник планирования, практикует ранние подъемы и эффективное использование утренних часов. Александр Бугаев стал больше читать и заниматься спортом.

Все спикеры сошлись во мнении, что в сложившихся условиях важно четко планировать свой день, не нарушать режим, не стирать границы между днем и ночью, правильно питаться.

Онлайн-форум «Zавтра» продлится до 24 мая. Ключевая тема — «Колесо жизненного баланса», представляющее собой всестороннее развитие молодого человека по восьми ключевым трекам: отношения, окружение, яркость жизни, здоровье и спорт, личностный рост, карьера, финансы, творчество. Образовательные треки — это практические советы для молодежи от сверстников, которые живут в похожем ритме и таких же условиях и готовы делиться полезными советами по развитию всех сфер жизни.

Мероприятие организовано при поддержке АНО «Россия — страна возможностей», Федерального агентство по делам молодежи и Мастерской управления «Сенеж».