Саратов, , 20:03 — REGNUM Вылечившимися от COVID-19 признаны за минувшие сутки 58 жителей Самарской области, сообщает 23 мая региональный штаб по борьбе с эпидемией коронавируса.

Среди них 50 человек проходили лечение в больницах, а восемь лечились амбулаторно по месту жительства. Вместе с ними общее число выздоровевших составляет 636 человек.

«23 мая в Самарской области вылечились 58 пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 636 человек выздоровели», — указано в сообщении штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарской области выявлено 1900 случаев заражения коронавирусом. В списках умерших от COVID-19 числятся 15 жителей Самарской области.

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