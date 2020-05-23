Архангельск, , 19:48 — REGNUM Идея объединения регионов — Архангельской области и НАО — требует особого изучения, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Архангельского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Валентин Родионов.

«Идею Цыбульского лично я считаю заслуживающей внимания, ее не стоит отметать на эмоциях. Объединение регионов давно назрело, но вопрос этот требует внимательного изучения. С одной стороны, это сулит нам более сильную основу для арктических проектов. Другое дело — поддержит ее молодёжь области или нет? Мы с лидерами молодежных организаций в ближайшее время проведём встречу и обсудим ее и окончательное решение примем после личной встречи с врио губернатора. У нас есть предложения и вопросы и надо их обсудить свободно и посмотреть друг другу в глаза, понять что будет сделано для молодёжи», — заявил Валентин Родионов.

Он также добавил, что в случае положительного решения об объединении, название должно сохранить «архангельские» корни:

«Очень хотелось бы оставить действующее, так как оно стало родным, но понимаю что нужно в условиях слияния двух субъектов нужно делать новое название, например, Архангело-Ненецкая область», — предложил Родионов.

Как сообщало ИА REGNUM, меморандум о подготовке регионов к объединению был подписан 13 мая.