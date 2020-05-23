Нью-Йорк, США, , 19:43 — REGNUM За минувшие сутки в штате Нью-Йорк впервые умерло от COVID-19 менее 100 человек, сообщил 23 мая на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

Число умерших за прошедшие сутки составило 84 человека.

Куомо вновь напомнил, что в разгар эпидемии коронавируса каждые сутки умирали от COVID-19 по 700 человек и более.

Напомним, штат Нью-Йорк сразу же стал крупнейшим очагом эпидемии коронавируса в США, которые, в свою очередь, остаются на первом месте в мире по числу заразившихся и погибших.

Всего на территории штата жертвами эпидемии коронавируса стали 23 195 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, всего в США выявлено более 1,6 млн заразившихся коронавирусом и зарегистрировано свыше 96 тыс. смертей от COVID-19.

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