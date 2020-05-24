Скопье, , 00:25 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 23 мая сообщили, что в результате обследования 744 образцов на территории страны было выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 24 пациента были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, всего в стране насчитывается 417 активных случаев COVID-19, при этом уже 1411 человек одержали победу над «невидимым врагом».

Установлено, что 113 македонцев скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Это втрое больше, чем в соседних Косово или Албании, где население моложе. Правда, и тестов на коронавирус при сопоставимых объемах населения там проводится в 2,5 раза меньше

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