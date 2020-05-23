Москва, , 18:44 — REGNUM Выяснилось, что у мужчины, который сегодня, 23 мая, захватил заложников в отделении «Альфа-банка» в Москве, имеются долги на сумму 1 млн 800 тысяч рублей. Об этом сообщают столичные СМИ.

Напомним, что сотрудникам правоохранительных органов удалось нейтрализовать злоумышленника Алексея Барышникова, который взял заложников в отделении «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве.

Когда Барышников попал в руки силовиков, выяснилось, что он сильно пьян, также у него есть признаки душевного расстройства.

Кроме того выяснилось, что у злоумышленника есть долги на 1,8 млн рублей, которые ему нечем покрыть. Это было одним из мотивов нападения на офис «Альфа-банка».

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