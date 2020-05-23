Кишинёв, , 18:19 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за последние сутки вплотную приблизилось к семи тыс. человек, сообщает 23 мая пресс-служба министерства здравоохранения страны.

После выявления ещё 147 случаев заражения общее число заразившихся коронавирусом составляет 6994 человека.

Умерли от COVID-19 за истекшие сутки пять человек, а всего в списках жертв эпидемии 242 человека.

«Еще 147 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 6994. Всего 3452 человека были вылечены, а 242 скончались из-за COVID-19», — указано в сообщении на официальном сайте ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, в мире выявлено более 4,9 млн заразившихся коронавирусом, умерли от COVID-19 более 327 тыс. человек.

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