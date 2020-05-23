Мадрид, 23 мая 2020, 17:57 — REGNUM Власти Испании с 26 мая объявят десятидневный траур по жертвам эпидемии коронавируса, сообщает 23 мая портал 20 Minutos со ссылкой на заявление премьер-министра Педро Санчеса.
По его словам, таким образом жители Испании смогут почтить память умерших от вызванных коронавирусом заболеваний.
На территории Испании с 26 мая будут приспущены все государственные флаги на всех государственных учреждениях, а также на кораблях военно-морского флота страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос заявил, что с конца июля страна будет готова принимать зарубежных туристов.
Читайте ранее в этом сюжете: Объявлена дата открытия храма Гроба Господня в Иерусалиме