Иерусалим, , 17:41 — REGNUM Храм Воскресения Христова, известный также как Храм Гроба Господня, откроется для посетителей 24 мая в Иерусалиме. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба Иерусалимского патриархата.

В заявлении сказано, что с воскресенья, 24 мая храм Гроба Господня будет вновь открыт для посетителей и верующих. При этом в помещении храма будут соблюдаться строжайшие меры безопасности, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

В частности, одновременно в помещении храма смогут находиться не более 50 человек, при этом верующим будет запрещено прикасаться к иконам, камням, церковной утвари и другим объектам внутри храма.

Посетители и верующие будут обязаны соблюдать в храме дистанцию не менее двух метров и носить защитные маски. При входе всех будут проверять на наличие температуры и других симптомов заражения коронавирусом нового типа.

Напомним, храм Гроба Господня в Иерусалиме был закрыт для посещения 25 марта текущего года в связи с угрозой эпидемии коронавируса.

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