Это моя война
Это моя война
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 24 мая 2020, 12:00 — REGNUM Жители Камчатского края о нападении гитлеровской Германии на СССР узнали только вечером 22 июня. Здесь не гремели взрывы, однако труженики полуострова ковали Победу на трудовом фронте. Здесь были построены, в том числе, танковые колонны «Камчатский рыбак», «Месть матери», «Советская Камчатка», авиаэскадрильи. Через Петропавловск-Камчатский рыбный порт Советский Союз получал оборонные грузы из США по программе ленд-лиза.

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