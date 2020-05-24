Москва, 24 мая 2020, 12:00 — REGNUM Жители Камчатского края о нападении гитлеровской Германии на СССР узнали только вечером 22 июня. Здесь не гремели взрывы, однако труженики полуострова ковали Победу на трудовом фронте. Здесь были построены, в том числе, танковые колонны «Камчатский рыбак», «Месть матери», «Советская Камчатка», авиаэскадрильи. Через Петропавловск-Камчатский рыбный порт Советский Союз получал оборонные грузы из США по программе ленд-лиза.
«Лесные пожары — 2020»
Война: Камчатский край 1941 — 1945 гг. Радио REGNUM
Тестовое вещание начато 15 июня 2016 года. Радио REGNUM существует для тех, кто много работает и не успевает много читать. Ведь может так получиться, что сейчас надо успеть всё – но и не потерять живой пульс новостей. В ежедневных выпусках самые главные новости страны и мира, уже отобранные из океана информации. Ничего лишнего, только самая суть, изложенная в удобном формате и порой не без юмора.
В рамках проекта «Радио REGNUM» выходит несколько тематических передач: ежедневные новости — коротко о главном и подробнее о важном за день; Мансарда «Четверть часа о высоком» — авторская программа Дмитрия Тёткина; ежегодная программа ко Дню Победы — «Истории победителей»; итоги года; аналитика.
В рамках проекта «Радио REGNUM» выходит несколько тематических передач: ежедневные новости — коротко о главном и подробнее о важном за день; Мансарда «Четверть часа о высоком» — авторская программа Дмитрия Тёткина; ежегодная программа ко Дню Победы — «Истории победителей»; итоги года; аналитика.