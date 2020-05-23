Мадрид, , 16:35 — REGNUM Десятидневный национальный траур по жертвам пандемии COVID-19 объявит в стране правительство Испании. Об этом 23 мая сообщил премьер-министр королевства Педро Санчес.

Как заявил Санчес, десятидневный национальный траур будет объявлен на территории всей Испании с 26 мая. Траур в память о жертвах пандемии продлится десять дней, это будет самый продолжительный официальный траур в истории страны.

В то же время Санчес уточнил, что решение об очередном продлении режима повышенной готовности будет принято позднее. Как пояснил премьер-министр Испании, в настоящее время идёт изучение эпидемиологической обстановки, при этом пока нельзя сказать точно, будет ли принято решение о продлении режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о принятии правительством Испании решения возобновить футбольный сезон 2019−2020 года. Решение принято в связи с ослаблением мер по борьбе с распространением коронавируса.

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