Москва, , 16:12 — REGNUM В Московском зоопарке на 84-м году жизни умер аллигатор Сатурн. Об этом 23 мая сообщили в зоопарке.

«Вчера утром наш миссисипский аллигатор Сатурн умер от старости», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для аллигаторов данного вида средняя продолжительность жизни в дикой природе составляет от 30 до 50 лет. Сатурн намного превзошел своих сородичей.

Крокодил родился в США в середине 30-х годов, а вскоре после рождения был доставлен в Берлинский зоопарк. В 1943 году он сбежал из зоопарка после бомбежки Берлина авиацией союзников.

Где аллигатор провел следующие три года, неизвестно. Его случайно нашли британские солдаты в 1946 году и передали советскому командованию. В июле 1946 года его привезли в Московский зоопарк, где о нём родилась легенда, что он находился в личной коллекции Гитлера.