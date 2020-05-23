Берн, , 15:58 — REGNUM Общее число выявленных на территории Швейцарии случаев заражений коронавирусом за прошедшие сутки возросло на 18 и теперь составляет 30 725 человек. Об этом 23 мая сообщили в швейцарском Федеральном офисе общественного здравоохранения.

По этим данным, общее число зафиксированных летальных исходов от COVID-19 в стране на данный момент составляет 1 641 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, с 27 апреля текущего года на в Швейцарии ввиду снижения количества новых выявленных зараженных коронавирусом было начато поэтапное смягчение ограничительных мер карантинного характера.