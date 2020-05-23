Сибай, Башкирия, , 15:59 — REGNUM «Башкирский Артек» планируют создать в Башкирии. Об этом 23 мая сообщил глава республики Радий Хабиров во время рабочей поездки в Сибай и посещения детского оздоровительного лагеря «Шифа».

По словам главы республики, в республике планируют создать сеть детских лагерей, которые будут функционировать круглый год. В этих детских учреждениях должны быть созданы особо комфортные условия для детей. В них должны работать бассейн, спортивные площадки, зоны для проведения культурных мероприятий, корпуса для учебы.

Радий Хабиров отметил, что в этих учреждениях должны работать сильные педагоги, которые будут учить ребят по современным образовательным программам. Кроме этого, преподавание будет вестись и на иностранных языках. В этом случае, талантливые дети могли бы круглый год в них проходить обучение.

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