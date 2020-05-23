Дамаск, 23 мая 2020, 15:34 — REGNUM В Сирии число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 70, сообщает 23 мая государственной телеканал Al-Ikhbariya.
Сообщается, что 11 новых случаев заражения выявлены среди приехавших из Кувейта. Всего в стране выздоровели 37 человек, четверо скончались.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в мире выявлено 5,2 млн случаев заражения коронавирусом. Более 2 млн выздоровели, скончались — 338 тыс.
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