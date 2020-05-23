Москва, , 15:33 — REGNUM Главное следственное управление Следственного комитета России продолжает выявлять лиц, разместивших фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины в открытом доступе на сайте движения «Бессмертный полк онлайн» в сети Интернет во время проведения акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и ее участников, боровшихся с нацистской Германией, сообщается на сайте ведомства.

Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Следствием установлено, что не позднее 4 мая 2020 года житель Казани Мухаммед Эль-Айюби с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». Фотоизображение он сопроводил комментарием о том, что на нем запечатлен «Гилтер Адик».

Кроме того, не позднее 5 мая текущего года Даниил Шестаков из Перми, преследуя те же цели, разместил на сайте «Банк памяти» фотоизображение изменника Родины Власова.

По фактам размещения в сети Интернет фотографий Гитлера и Власова возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ — реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, а также распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершенные публично.

Следователями СК России проведены допросы подозреваемых, обыски по местам их жительства, выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств.

Следствие продолжает собирать характеризующие материалы в отношении указанных лиц. Установлено, что Шестаков являлся активным участником несанкционированных акций. За нарушение установленного порядка организации и проведения митинга, а также мелкое хулиганство привлекался к административной ответственности. Кроме того, Шестаков привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, а Эль-Айюби — за кражу.

Следственный комитет России во взаимодействии с оперативными службами продолжает изучать все обстоятельства произошедшего и устанавливать всех лиц, участвовавших в распространении недостоверного контента.

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