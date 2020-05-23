Москва, , 15:27 — REGNUM Всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» — запустил общедоступный образовательный этап. Получить дополнительные знания в нем могут любые студенты и недавние выпускники вузов и колледжей РФ в возрасте от 18 до 25 лет.

Акцент в обучающей программе сделан на развитие компетенций управления и принятия решений в сложных экономических условиях. Вузы смогут использовать участие студентов в кубке как альтернативу прохождения учебной практики, а также применять технологию бизнес-симулятора в образовательном процессе для профильных дисциплин. Образовательный этап открыт для всех студентов, недавних выпускников вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет.

Участникам будут доступны вебинары с разбором экономических и управленческих основ работы бизнеса, лекции спикеров из крупных российских компаний, обсуждения по актуальным вопросам и проблемам в сфере образования, личностного роста, трудоустройства, профессиональной ориентации.

«Подать заявку на участие в конкурсе можно до 1 июля. Для удобства вузов образовательные этапы будут проходить в две волны. Первая стартовала в мае, вторая — с 1 июня. Результаты этих этапов вузы смогут засчитывать студентам как альтернативу учебным практикам. Все проводится полностью в дистанционном формате», — уточнил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Первый обучающий вебинар образовательного этапа прошел 22 мая 2020 года. Спикером онлайн-встречи стала победительница конкурса управленцев «Лидеры России», HR-директор АНО «Платформа НТИ» и АНО «Университет 20.35» Алёна Гейдт. Она рассказала, как сформировать команду мечты и победить в Кубке «Управляй!».

"Правильное распределение ролей в команде ведёт к успешной работе. Необходимо давать друг другу обратную связь и честно относиться к своим возможностям. Участники должны использовать кубок «Управляй!» как симулятор своего поведения в реальной рабочей обстановке. Тогда при коммуникации со специалистом в реальной компании они уже будут знать свои командные роли и компетенции», — отметила Алёна Гейдт.

Спикер также поделилась полезными ссылками на актуальные информационные ресурсы, где участники смогут найти для себя стажировки и возможности трудоустройства.

«Как HR-специалист могу сказать, что сейчас очень непростое время. Трудоустроиться в этот период сложно, но возможно. Для студентов, если у них нет понятного опыта, лучший способ попасть в хорошую компанию через стажировку», — сообщила эксперт.

Вместе с победителем второго сезона кубка «Управляй!» Вадимом Бутко участники также разобрали ключевые ошибки при принятии управленческих решений и определили траекторию своего развития в проекте. Модератором вебинара выступил победитель первого сезона и организатор кубка «Управляй!» Александр Соловьев.

Регистрация на Кубок продлится до 1 июля. Для участия во втором потоке образовательного этапа заявку необходимо подать до 1 июня. Подробнее о проекте можно узнать на сайте управляй.рф.

Всероссийский кубок по менеджменту «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».