Карачи, Пакистан, , 15:28 — REGNUM Денежные выплаты от страховой и от авиационной компаний получат родственники жертв крушения авиалайнера в Карачи. Об этом 23 мая рассказал представитель авиакомпании «Международные авиалинии Пакистана» Абдулла Хан, его слова приводит ТАСС.

«Родственники жертв крушения самолета получат 1 млн пакистанских рупий в качестве денежной компенсации от «Международных авиалиний Пакистана» (около $6,2 тыс.) и 5,5 млн пакистанских рупий от страховой компании (примерно $34,1 тыс.)», — заявил Хан.

Также он рассказал, что жители разрушенных в результате авиакатастрофы домов также получат денежную компенсацию, размер которой будет определен после того, как будет оценён нанесённый ущерб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее авиалайнер Airbus A320, принадлежащий компании «Международные авиалинии Пакистана», упал на землю за несколько минут до посадки в жилом районе около международного аэропорта Карачи. На его борту был 91 пассажир и 7 членов экипажа.