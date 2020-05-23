Париж, , 15:22 — REGNUM Согласно исследованию, опубликованному в британском медицинском журнале The Lancet, 26% жителей Франции не пройдут вакцинацию против коронавируса, передает BFM TV.

В то время как учёные всего мира пытаются найти вакцину против коронавируса, жители Франции, похоже, не спешат делать прививки. Согласно исследованию, опубликованному в британском медицинском журнале, более четверти жителей Франции откажутся от вакцинации.

Исследование показывает, что подобные настроения особенно характерны для людей с низким доходом (37%), для молодых женщин в возрасте от 18 до 35 лет (36%), для людей старше 75 лет (22%).

Как сообщало ИА REGNUM, министр государственных счетов Франции Жеральд Дарманин был избран мэром города Туркуэн в регионе О-де-Франс городским муниципальным советом 23 мая 2020 года.

Подробнее в материале: Министр государственных счетов Франции избран мэром Туркуэна

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