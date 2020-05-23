Стокгольм, , 16:24 — REGNUM К настоящему времени практически все мировые средства массовой информации прокомментировали самый высокий уровень смертности в Швеции в апреле этого года за последние 30 лет. В свою очередь, государственный эпидемиолог Швеции объяснил, что одной из причин высоких показателей смертности является недостаточный уход за пожилыми пациентами в домах престарелых. Об этом 23 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Большая доля скончавшихся от COVID-19 принадлежит к группе лиц старше 80 лет. Многие из них проживали в домах престарелых. После сообщений о вопиющих случаях нарушений в учреждениях по оказанию ухода и медицинской помощи пожилым жителям Швеции появилась информация о начале проведения проверок в 1700 домах престарелых с 1 июня. Со своим комментарием выступил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

«Это ужасная ситуация, в которой мы оказались, и она подчеркивает наши слабые стороны в уходе за пожилыми людьми», — заявил Тегнелл.