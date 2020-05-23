Вашингтон, , 15:15 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в США за минувшие сутки составляет свыше 23 тысяч. Об этом 23 мая сообщает институт Джона Хопкинса, собирающий медицинскую статистику в стране.

Также указывается, что за прошедшие 24 часа жертвам COVID-19 в стране стали более 1,2 тысячи человек.

Кроме этого, согласно данным университета, всего на территории США зафиксировано более 1,6 млн зараженных коронавирусом и свыше 96 тысяч летальных исходов от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Бахрейне за сутки выявили 360 случаев заражения коронавирусом.