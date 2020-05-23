Воронеж, , 15:10 — REGNUM Борт авиакомпании «Армения» из Еревана приземлился в международном аэропорту «Воронеж» 23 мая, сообщила пресс-служба правительства региона.

В Воронеж доставлены 109 пассажиров — 22 жителя Воронежской области, а также жители ещё 14 российских регионов. После осмотра сотрудниками Роспотребнадзора все прибывшие автотранспортом будут доставлены в свои области и республики для прохождения обязательной двухнедельной самоизоляции.

«Мы уже имели опыт маршрутизации прилетевших из-за рубежа, когда встречали борт из Таиланда. Сегодня все службы, включая санитарную, работают чётко по инструкции и обеспечат безопасность как пассажиров, так и круга их контактов. Благодарю всех за эту межведомственную работу, а прибывшим желаю здоровья и без тревог и неудобств пройти через обязательный режим самоизоляции», — прокомментировал губернатор Александр Гусев.

Если у пассажиров выявят признаки ОРВИ, температуру, их доставят в медучреждения Воронежской области. Тех, кто в силу жизненных обстоятельств не может обеспечить свою самоизоляцию, отвезут и поместят за счёт региона в обсерватор «Немецкая слобода».