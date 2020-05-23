Стокгольм, , 15:14 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 54 человека. Такие данные 22 мая обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 22 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 3 925 человек. Их число увеличилось на 54 человека за последние 24 часа. Количество выявленных случаев заражения составляет 32 809. За сутки было выявлено 637 новых случаев заражения.

По состоянию на 22 мая 1 906 человек с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.