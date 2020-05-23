Северо-Енисейский район, Красноярский край, , 15:30 — REGNUM Подразделения сводного отряда Минобороны РФ, оперативно развернувшие в посёлке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края мобильный госпиталь на 100 и обсервационный лагерь на 2000 койко-мест для борьбы со вспышкой коронавирусной инфекции на золотодобывающем предприятии «Полюс», возвращаются в пункты своей постоянной дислокации. Об этом 23 мая сообщает телеканал «Звезда».

По данным журналистов, часть сводного отряда, в которую входят подразделения Центрального военного округа, возвратится своим ходом — двумя автоколоннами преодолеет более тысячи километров по бездорожью и горной местности.

Кроме того, для переброски военнослужащих и спецтехники 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения будут задействованы самолеты военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76, которые совершат 18 рейсов. В полевом госпитале, развернутом в поселке Еруда, помогать своим гражданским коллегам остаются 77 военных медиков.

Напомним, в посёлке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края представителям Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) были переданы полевой госпиталь на 100 коек и обсервационный лагерь на две тыс. койко-мест, оперативно развёрнутые подразделениями Центрального военного округа (ЦВО) Министерства обороны России.

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