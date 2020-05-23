Великий Новгород, , 15:07 — REGNUM В Новгородской области, по данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за последние сутки выявили 35 новых случаев заражения. Их общее количество к 23 мая, с учетом новых данных, достигло 784 инфицированных за всё время эпидемии.

За сутки в Новгородской области выздоровели 11 пациентов, общее количество переболевших составляет на сегодня 261 человек. Количество летальных исходов (8 случаев) за сутки не возросло, под медицинским наблюдением остаётся 1401 человек.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем субботнем видеообращении к землякам рассказал, что в регион к настоящему времени вернулись почти все новгородцы, работавшие в Москве и Петербурге, и некоторые из них привезли с собой инфекцию, распространяя ее на своё окружение. Вторым фактором осложнения обстановки стали нарушения режима самоизоляции, допущенные некоторыми жителями Новгородчины в майские праздники. При этом количество ежедневных тестов на коронавирус в регионе выросло в среднем с 500 до 1000, это отразилось на суточной динамике выявляемости.

«Видимо, мы подходим к пиковым значениям по заболеваемости», — подчеркнул губернатор. Он ожидает увеличения цифр заболевших в ближайшие дни. «Ничего критичного здесь нет: наша система здравоохранения способна справиться с тем потоком заболевших, который есть на сегодня», — добавил Никитин. Однако риски заболеть при любых контактах с другими людьми сейчас заметно возрастают.

«Я очень всех прошу соблюдать максимально требования по социальному дистанцированию <…> на плато мы пока не вышли», — отметил глава Новгородчины. Он сообщил, что все введенные ранее ограничительные меры остаются в силе, и их необходимо строго соблюдать.

Андрей Никитин рассказал, что большинство инфицированных коронавирусом в регионе переносят заболевание в легкой форме, на сегодня нет никого, кому бы потребовалось подключение к аппарату ИВЛ. Однако у многих заразившихся осложнились имевшиеся хронические болезни, поэтому их состояние может внушать опасения.

Губернатор также сообщил о ряде поправок в действующий в Новгородской области режим ограничений. В частности, разрешена сдача экзаменов в составе малых групп в тех учебных заведениях, где онлайн-экзамены невозможны, например, в музыкальных.

Всем торговым предприятиям рекомендовано не обслуживать клиентов без масок. Разрешены внутридомовые работы, связанные с газовым и другим критически важным оборудованием зданий.

Продлены особые ограничения в Чудовском и Маловишерском районах, где уровень заболеваемости превышает средний по региону.

«Следующую неделю живем в режиме повышенной готовности и повышенной осторожности <…> Возможно, через неделю в отдельных районах, там где мы увидим, что заболеваемость не растет, мы будем очень осторожно что-то открывать», — заявил глава Новгородской области.

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