Москва, , 15:08 — REGNUM Рейтинг машин иностранных марок, сборка которых локализована в России, составили эксперты аналитического агентства «Автостат».

По данным на 1 января 2020 года, в России насчитывается 11,5 млн автомобилей иностранных брендов, которые выпускаются на российских предприятиях. Это соответствует четвертой части автопарка РФ.

Самой популярной иномаркой, выпускаемой в России, считается KIA Rio. На начало текущего года в РФ численность этих моделей составила 815 тыс. экземпляров. В 2006 году в стране стартовала сборка данных моделей, а производство по полному циклу осуществляется с 2011 года.

Вторую строчку занимает Hyundai Solaris. Локальный выпуск этих авто стартовал десять лет назад. В России зарегистрировано 798 тыс. экземпляров Solaris. Третье место занял Renault Logan, численность которых в России составляет 707 тыс. единиц.

Также в этот список вошли: Ford Focus (648 тыс. ед.), Chevrolet Niva (637 тыс. ед.), Volkswagen Polo (486 тыс. ед.), Renault Duster (408 тыс. ед.), Renault Sandero (337 тыс. ед.), Skoda Octavia (308 тыс. ед.) и KIA Ceed (274 тыс. ед.).

Напомним, в апреле 2020 года KIA Rio стала самой продаваемой моделью на авторынке России.

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