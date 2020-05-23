Бухарест, , 14:54 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Румынии в течение последних суток возросло на 145 и достигло цифры 17 587. Об этом 23 мая сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждено 17 857 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что общее число летальных исходов от COVID в стране составило 1 170 человек и что 11 187 заболевших выздоровели за время с начала пандемии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Румынии с 15 мая на смену режиму чрезвычайной ситуации, введённому из-за пандемии коронавируса, пришел режим повышенной готовности.