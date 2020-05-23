Кишинёв, , 14:50 — REGNUM В столице Молдавии 23 мая от осложнений COVID-19 скончался детский врач-хирург Гаврил Боян, которому было 74 года, сообщается 23 мая на странице министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии в социальной сети Facebook.

Гаврил Боян работал в Национальном научно-практическом центре детской хирургии имени Натальи Георгиу.

По информации источника, 9 мая врача с подтвержденным диагнозом COVID-19 перевели из частной клиники в Институт скорой медицинской помощи, где он и скончался сегодня, 23 мая.

Напомним, на текущий момент в Молдавии тринадцать медицинских работников скончались от осложнений коронавирусной болезни.