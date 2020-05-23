Кишинёв, 23 мая 2020, 14:50 — REGNUM В столице Молдавии 23 мая от осложнений COVID-19 скончался детский врач-хирург Гаврил Боян, которому было 74 года, сообщается 23 мая на странице министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии в социальной сети Facebook.
Гаврил Боян работал в Национальном научно-практическом центре детской хирургии имени Натальи Георгиу.
По информации источника, 9 мая врача с подтвержденным диагнозом COVID-19 перевели из частной клиники в Институт скорой медицинской помощи, где он и скончался сегодня, 23 мая.
Напомним, на текущий момент в Молдавии тринадцать медицинских работников скончались от осложнений коронавирусной болезни.