Екатеринбург, , 14:33 — REGNUM В Свердловской области за сутки подтверждён 171 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает минздрав региона.

В Екатеринбурге зарегистрировано 96 новых случаев. Также их нашли в Артёмовском, Арамильском городском округе, Ачитском городском округе, Асбесте, Байкаловском районе, Богдановиче, Берёзовском, Белоярском городском округе, Верхней Пышме, Заречном, Дегтярске, Ивдельском городском округе, Кировграде, Камышлове, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Кушве, Красноуральске, Красноуфимском районе, Нижних Сергах, Нижнем Тагиле, Нижней Туре, Новоуральске, Ревде, Полевском, Первоуральске, Серове, Реже, Сухом Логе, Среднеуральске, а также в Талицком и Сысертском городских округах. Кроме того, выявлен случай заболевания у постояльца одного из обсерваторов.

10 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 3614 случаев COVID-19. Из них 14 скончались, а 1207 поправились.