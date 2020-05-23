Архангельск, , 14:31 — REGNUM В Архангельской области новая коронавирусная инфекция подтверждена еще у 94 человек. Это рекордное число выявленных случаев за сутки. Общее число зараженных в регионе выросло до 1066. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Среди новых пациентов — 37 сотрудников оборонных предприятий, 17 северодвинцев, 26 архангелогородцев, четыре пациента Архангельской областной клинической больницы, пять жителей Вельского района, два жителя Новодвинска и два жителя Котласского района.

Напомним, ранее рекорд по числу выявленных больных за сутки был побит в регионе вчера, 22 мая. Тогда штаб сообщил о том, что SARS-CoV-2 за сутки подтвердился у 84 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский поручил представить подробный анализ возникновения очага COVID-19 в Северодвинске.