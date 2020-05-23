Токио, , 14:29 — REGNUM Только два случая заражения новым коронавирусом выявлено в Токио за минувшие сутки, что является рекордно низким показателем с начала апреля. Об этом 23 мая сообщает со ссылкой на объединенные данные министерства здравоохранения и местных администраций телеканал NHK.

Также уточняется, что данный показатель является для столицы Японии самым низким с 7 апреля текущего года, когда в Токио был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

При этом указывается, что общее число выявленных на территории страны зараженных коронавирусом в настоящее время составляет 17 280 человек (+25 за сутки), в которые входят 712 случаев с круизного судна Diamond Princess.

Помимо этого, известно, что общее число летальных исходов от COVID-19 в стране составляет 838 человек при 13 568 вылечившихся от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество пациентов, находящихся в Бельгии в отделениях интенсивной терапии, сокращается на 5% в день.