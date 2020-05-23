Нур-Султан, , 14:23 — REGNUM В здание аэропортов Казахстана разрешат заходить как пассажирам, так и провожающим. Об этом 23 мая заявил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов на брифинге.

По его словам, в результате наблюдения удалось установить, что пассажиры и сотрудники аэропорта строго соблюдают ограничительные меры. Аэропорты откроют для провожающих с 25 мая.

Служба безопасности по-прежнему продолжит измерять температуру всех, кто входит в здание аэровокзала. Кроме того, пассажиры и провожающие также должны надевать маски.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Казахстан планирует возобновить пассажирское воздушное сообщение с Турцией.

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